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Seyir halindeki yolcu otobüsü, alev alev yandı

MUĞLA'da, seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde, yangın çıktı. 12 yolcunun olduğu otobüs, tahliye edilirken, alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.  Sakarya'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine giden İrfan Çelik yönetimindeki...

GÜVENLİK 03.10.2019, 10:43
Seyir halindeki yolcu otobüsü, alev alev yandı
MUĞLA'da, seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde, yangın çıktı. 12 yolcunun olduğu otobüs, tahliye edilirken, alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. 
Sakarya'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine giden İrfan Çelik yönetimindeki 35 PK 671 plakalı, Pamukkale firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında, saat 08.30 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı. Muğla- Antalya yolunun Sakar Geçidi'nde yangını fark eden Çelik, otobüsü yol kenarına çekerek, 12 yolcuyu indirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, araçta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, incelemenin sürdürüldüğü belirtildi. 

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