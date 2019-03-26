Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

Seyir halindeki otomobile pompalı saldırı; sürücü ağır yaralı

Faruk ÇARK - Davut CAN/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Tayfun Çoban (27), otomobiliyle seyir halindeyken başka otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu başından ve sırtından yaralandı. Çoban hastaneye kaldırılırken,...

Seyir halindeki otomobile pompalı saldırı; sürücü ağır yaralı

Faruk ÇARK - Davut CAN/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Tayfun Çoban (27), otomobiliyle seyir halindeyken başka otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu başından ve sırtından yaralandı. Çoban hastaneye kaldırılırken, polis, saldırgan S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Tayfun Çoban'ın kullandığı 35 GA 7108 plakalı otomobile, Ödemiş Sanayi Sitesi girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce seyir halindeki başka bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Otomobilinin sağ ön ve arka camını kırılan Çoban, başına ve sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çoban'ın sağ ön ve arka kapısına çok sayıda saçmanın da isabet ettiği otomobil, yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Saldırgan S.K. ise kaçtı. Silah sesine koşan çevredeki esnafların durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Çoban'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çoban, ardından ambulansa Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çoban'ın sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Yaralanan Çoban ve saldırgan B.K.'nin uyuşturucu kullanmaktan sabıkalı oldukları öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328