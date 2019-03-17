Seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralı 

İZMİR'in Konak ilçesinde kimliği belirsiz kişi, seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı, 1 kişi yaralandı.Olay, saat 00.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 96 Sokak'ta meydana geldi. Fehmi Arman (36) yönetimindeki 35 DE 226 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nden Mithatpaşa Caddesi istikametine giderken, kimliği belirsiz bir kişi araca tabancayla ateş açtı. Otomobilinin arka kapısına isabet eden kurşun, kapıyı da delerek araçta yolcu olarak bulunan Kırgızistan uyruklu olduğu öğrenilen Elnura Turmanbetova'ya (29) isabet etti. Arman, Turmanbetova'nın vurulduğunu görünce otomobili ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Hastanede tedaviye alınan Turmanbetova'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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