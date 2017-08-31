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Seyir halindeki otomobil yangında kullanılmaz hale geldi

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde seyir halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Andırın-Kahramanmaraş karayolunun 35'inci kilometresindeki Yenicekale mevkiinde meydana geldi....

Seyir halindeki otomobil yangında kullanılmaz hale geldi

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde seyir halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, Andırın-Kahramanmaraş karayolunun 35'inci kilometresindeki Yenicekale mevkiinde meydana geldi. Hıdır Kayran yönetimindeki 46 F 4969 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kayran, hemen aracını sağa çekip itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Andırın Orman İşletme Şefliği'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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