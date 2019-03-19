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Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da seyir halindeyken motor aksamından alev alıp, yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.  Saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda ilerleyen İsmail Menendiz'in kullandığı...

Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da seyir halindeyken motor aksamından alev alıp, yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. 
Saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda ilerleyen İsmail Menendiz'in kullandığı 33 CVJ 08 plakalı otomobil, Adana Şehir Hastanesi'nin önüne geldiğinde motor kısmından alev aldı. Otomobili, sağa çekip, araçtan Menendiz, durumu itfaiyeye bildirdi. Motor bölümü ve şoför mahalli tamamen yanan otomobil, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

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