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Seyir halindeki araç yandı, sürücü canını zor kurtardı

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna yakın bir noktada, seyir halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Araç sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, saat...

Seyir halindeki araç yandı, sürücü canını zor kurtardı
TRABZON’un Akçaabat ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna yakın bir noktada, seyir halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Araç sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 12.00 sıralarında Akçaabat'taki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi önünde, Düzköy kavşağında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonu yakınında, İsmail Bayraktar (33) yönetimindeki 61 PE 958 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören Bayraktar, aracı durdurarak kendisini dışarı attı. Bu sırada yangın bir anda tüm aracı sardı. Bayraktar ile yoldan geçen diğer sürücüler ve akaryakıt istasyonu çalışanları yangını söndürmeye çalışırken, durum itfaiye ve polise bildirildi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederken, polis ekipleri de güzergâhta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtaki yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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