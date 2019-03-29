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Seyir halindeki araç alev alev yandı

Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,() - KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç alev alev yandı. Olay, dün akşam saatlerinde Keskin ilçesi Kırıkkale-Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Burhan Kelen'in kullandığı...

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,() - KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç alev alev yandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Keskin ilçesi Kırıkkale-Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Burhan Kelen'in kullandığı 27 P 3019 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Alevleri gören sürücü, hızlı bir şekilden aracı durdurup terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu araçtaki yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, yangının söndürülmesiyle tekrar ulaşıma açıldı. Yangın sonucu araç, kullanılmaz hale geldi.

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