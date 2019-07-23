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Seyhan Nehri’nde kadın cesedi bulundu

ADANA'da parkurda koşu yapan vatandaşlar tarafından Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu. Kadına ait olduğu sanılan, çanta ve terlik de nehir kenarında bulundu. Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana...

Seyhan Nehri’nde kadın cesedi bulundu
ADANA'da parkurda koşu yapan vatandaşlar tarafından Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu. Kadına ait olduğu sanılan, çanta ve terlik de nehir kenarında bulundu.
Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Kemal Koşu Parkuru'nda sabah sporu için koşan vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde ceset görüp, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polisler, cesedin yaklaşık 10 metre uzağında, nehrin kıyısında kadın çantası ve terliğe rastladı. Çantada arama yapan polisler, Saime Durgel (51) adına düzenlenmiş kimlik buldu.
Vatandaşların korkulu ve meraklı bakışları altında sudan çıkartılan kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının kimliği ve kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

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