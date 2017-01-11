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Seyhan Nehri'ne uçan otomobilden sağ çıktı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, Seyhan Nehri'ne uçtu. Kazada otomobil sürücüsü 25 yaşındaki Burak Korkmazer, akıntıyla ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla sağ çıkmayı...

Seyhan Nehri'ne uçan otomobilden sağ çıktı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, Seyhan Nehri'ne uçtu. Kazada otomobil sürücüsü 25 yaşındaki Burak Korkmazer, akıntıyla ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla sağ çıkmayı başardı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Korkmazer'in yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak Seyhan Nehri'ne uçtu. Gece gürültüye uyanıp dışarı çıkan mahalle sakinleri, nehrin içinde ters duran bir otomobil görünce durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Akıntılı nehir içinde sürüklenerek ters dönen otomobilden çıkmayı başaran Korkmazer'e, olay yerine gelen ambulansta ilk müdahale yapıldı.
Sürücü Burak Korkmazer'ın sağlık sorununun bulunmadığı belirtildi.

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