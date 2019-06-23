Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’de, 5,6 büyüklüğünde deprem
ABD’de, 5,6 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da İBB seçimi için oy verme işlemi başladı
İstanbul'da İBB seçimi için oy...
Yabancı fonların gözü Türkiye'nin eğitiminde
Antalya'da önemli eğitim hamlesi
Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü

Seyhan Gölü'nde kaybolan Mert'in cesedi bulundu

Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'da, dün kuzenleriyle beraber gittiği Seyhan Gölü kıyısından suya girip, bir sonra gözden kaybolan Mert Kurt'un (17) bu sabah cansız bedenine ulaşıldı.  Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Sarıçam ilçesi Çukurova...

Seyhan Gölü'nde kaybolan Mert'in cesedi bulundu

Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'da, dün kuzenleriyle beraber gittiği Seyhan Gölü kıyısından suya girip, bir sonra gözden kaybolan Mert Kurt'un (17) bu sabah cansız bedenine ulaşıldı. 
Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Kayıkhanesi'nin arka tarafındaki ormanlıkta meydana geldi. Mert Kurt ile 4 kuzeni, iddiaya göre, vakit geçirmek ve serinlemek için ormanlığın aşağısında bulunan Seyhan Gölü kıyısına gitti. Burada iskeleye çıkan 5 kuzen, bir süre sonra göle girmeye karar verdi. Kurt ve 2 kuzeni, suya girerken, yüzme bilmeyen 2 kuzeni ise kıyıda kaldı. Gölde bir anda çırpınmaya başlayan Mert Kurt, kuzeninden yardım istedi. Sudaki ve göl kenarındaki kuzenlerinin kurtaramadığı Kurt, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen su altı polisleri, gölde arama çalışması başlattı. Uzun süre çalışma yürüten ekipler, havanın kararması nedeniyle dünkü çalışmalarını sonlandırdı. Su altı polis ekipleri, arama çalışmalarına bugün saat 08.00'de yeniden başladı. Mert Kurt'un, saat 09.30 sıralarında, gölde cansız bedeni bulundu. Kurt'un göl kenarında bekleyen yakınları ise bu sırada fenalık geçirdi. Mert Kurt'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328