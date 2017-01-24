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Seydişehir'de baca kavgası: 2 yaralı

KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde apartman yöneticisi Bilal Çakıllı, binanın girişindeki etli ekmek salonundaki fırının bacasının koku ve is yaptığı iddiasıyla tartıştığı etli ekmek salonu sahibi Bilal Kahraman ve oğlu Ayhan Kahraman'ı...

Seydişehir'de baca kavgası: 2 yaralı
KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde apartman yöneticisi Bilal Çakıllı, binanın girişindeki etli ekmek salonundaki fırının bacasının koku ve is yaptığı iddiasıyla tartıştığı etli ekmek salonu sahibi Bilal Kahraman ve oğlu Ayhan Kahraman'ı bıçakla yaraladı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Seyitharun Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın yöneticisi Bilal Çakıllı, iddiaya göre binanın girişindeki etli ekmek salonu sahibi Bilal Kahraman'ın, salondaki fırına ait bacanın koku ve is yaptığını belirtip uyarıda bulundu. Bunun üzerine Çakıllı ile Bilal Kahraman ve oğlu Ayhan Kahraman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Çakıllı, Bilal Kahraman'ı sırtından, Ayhan Kahraman'ı da kasığından bıçakladı.
Kanlar içinde kalan baba ve oğul, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilal Çakıllı da polis tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.

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