Seydişehir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde kamyonla iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.45 sıralarında Seydişehir- Konya yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Göksoy yönetimindeki 07 LFT 25 plakalı kamyon, iddiaya göre önündeki 46 yaşındaki Abdulkerim Korkut'un kullandığı iş 34 DD 2166 plakalı iş makinesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi. Kazada iş makinesinin sürücüsü Korkut ağır yaralanırken, yanında bulunan 52 yaşındaki Mehmet Can olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Korkut, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Mehmet Göksoy ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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