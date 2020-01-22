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Seydikemer'de orman yangını; 5 dönüm alan yandı
GÜVENLİK 22.01.2020, 17:14
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 2 saatte söndürülürken, 5 dönüm kızılçam alanı zarar gördü.
Seydikemer'e bağlı Sarıyer Mahallesi Çayiçi mevkisindeki ormanlıkta, saat 13.00 sıralarında, belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya başlayan alevlere, Orman İşletme Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Bölge sakinleri de ekiplere destek verirken, yangın, saat 15.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 5 dönüm kızılçam ormanı, zarar gördü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
Seydikemer'e bağlı Sarıyer Mahallesi Çayiçi mevkisindeki ormanlıkta, saat 13.00 sıralarında, belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya başlayan alevlere, Orman İşletme Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Bölge sakinleri de ekiplere destek verirken, yangın, saat 15.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 5 dönüm kızılçam ormanı, zarar gördü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
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