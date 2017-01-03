Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Seydikemer'de 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ergün TOS / SEYDİKEMER(Muğla), () - MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde 2 TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu şoförlerden 45 yaşındaki Selami Bacak öldü, Rüstem Abuç yaralandı. Kaza, dün saat 19.30 sıralarında,...

Seydikemer'de 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ergün TOS / SEYDİKEMER(Muğla), () - MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde 2 TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu şoförlerden 45 yaşındaki Selami Bacak öldü, Rüstem Abuç yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Seydikemer-Antalya yolu Dirmil Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'dan Seydikemer yönüne giden Selami Bacak yönetimindeki 07 GEL 14 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Rüstem Abuç yönetimindeki 47 PP 617 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan TIR'ın şoförü Selami Bacak, kaza yerinde öldü. Yaralanan diğer TIR sürücüsü Rüstem Abuç ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü kabininde sıkışan Bacak'ın cesedinin çıkarılması için, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri geldi. 30 dakika süren çalışmanın sonunda kabinden çıkarılan Bacak'ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55