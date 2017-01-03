Seydikemer'de 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ergün TOS / SEYDİKEMER(Muğla), () - MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde 2 TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu şoförlerden 45 yaşındaki Selami Bacak öldü, Rüstem Abuç yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Seydikemer-Antalya yolu Dirmil Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'dan Seydikemer yönüne giden Selami Bacak yönetimindeki 07 GEL 14 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Rüstem Abuç yönetimindeki 47 PP 617 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan TIR'ın şoförü Selami Bacak, kaza yerinde öldü. Yaralanan diğer TIR sürücüsü Rüstem Abuç ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü kabininde sıkışan Bacak'ın cesedinin çıkarılması için, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri geldi. 30 dakika süren çalışmanın sonunda kabinden çıkarılan Bacak'ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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