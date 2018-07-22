Seydikemer'de 110 kilo esrar ele geçirildi

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), ()- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 110 kilo kubar esrar ile 166 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde daha önce belirlenen bir eve polis ekipleri operasyon düzenledi. 20 polisin katıldığı operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Dedektör köpeklerle yapılan aramada bidonlarda 110 kilo kubar esrar ele geçirildi. Eve yakın ormanlık alanı da arayan ekipler, 166 kök ekili Hint keneviri tespit etti. Hint kenevirleri imha edilmek üzere söküldü.



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