Sevgilisiyle tartıştı, tabancayla intihar etti

Cafer ELMAS/BİLECİK, () - BİLECİK'te Musa Y. (45), sevgilisi olduğu iddia edilen D.G. adlı kadınla aralarında çıkan tartışma sırasında tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Ormancılar Sokak'ta meydana geldi. Musa Y. ile kendisi gibi eşinden boşanan sevgilisi D.G. arasında otomobilde tartışma çıktı. Musa Y., otomobili sağa çekti. Araçtan inen Musa Y. ile D.G.'nin tartışması dışarıda da devam etti. Görgü tanıklarının iddiasına göre Musa Y. belinden çıkardığı tabancasını çekip, önce D.G.'ye doğrultu, ardından da kendi başına dayararak ateşledi.

Ağır yaralanan Musa Y., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa Y. acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis, ifadesi başvurmak üzere D.G.'yi gözaltına aldı.



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