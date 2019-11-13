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Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü çocuğu döner bıçağıyla yaraladı
ANTALYA'da Gökhan Ç. (29), sevgilisi Hicran Y.'yi (17) taciz ettiği iddiasıyla Kemal G.'yi (17) döner bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y., gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olay,...
GÜVENLİK 13.11.2019, 18:04
ANTALYA'da Gökhan Ç. (29), sevgilisi Hicran Y.'yi (17) taciz ettiği iddiasıyla Kemal G.'yi (17) döner bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y., gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'taki 2 katlı betonarme binanın alt katında meydana geldi. Gökhan Ç., birlikte yaşadığı kız arkadaşı Hicran Y.'nin, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Kemal G.'yi eve çağırdı. Kemal G. ile Gökhan Ç. arasında evde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Gökhan Ç., evdeki döner bıçağıyla Kemal G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Güçlükle evden kaçan Kemal G., hastaneye gitti. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Kemal G., ameliyata alındı.
Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y. ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. İkili, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'taki 2 katlı betonarme binanın alt katında meydana geldi. Gökhan Ç., birlikte yaşadığı kız arkadaşı Hicran Y.'nin, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Kemal G.'yi eve çağırdı. Kemal G. ile Gökhan Ç. arasında evde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Gökhan Ç., evdeki döner bıçağıyla Kemal G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Güçlükle evden kaçan Kemal G., hastaneye gitti. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Kemal G., ameliyata alındı.
Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y. ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. İkili, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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