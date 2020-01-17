Son Dakika
Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı
GÜVENLİK 17.01.2020, 01:09
KAYSERİ'de, Suriyeli Yasin E. (18), sevgilisinin ailesi tarafından reddedilince inşaat halindeki bir binanın 13'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. Yasin E., yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edildi.
Olay, akşam saat 22.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi 30 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. 7 yıl önce Suriye'den Kayseri'ye gelen ve bir iş yerinde garson olarak çalışan Yasin E., iddiaya göre sevgilisinin ailesi ile tanışmak istedi. Sevgilisinin ailesi ise kızlarının Yasin E. ile görüşmesini istemedi. Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Yasin E., inşaat halindeki 14 katlı binanın 13'üncü katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna çabaları yetersiz kalınca bölgeye psikolog çağrıldı. Psikoloğun uğraşları sonucu Yasin E. yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Yasin E., polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin neden intihar etmek istediniz? sorusuna, "Öleceğim" yanıtını verdi. Yasin E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, akşam saat 22.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi 30 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. 7 yıl önce Suriye'den Kayseri'ye gelen ve bir iş yerinde garson olarak çalışan Yasin E., iddiaya göre sevgilisinin ailesi ile tanışmak istedi. Sevgilisinin ailesi ise kızlarının Yasin E. ile görüşmesini istemedi. Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Yasin E., inşaat halindeki 14 katlı binanın 13'üncü katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna çabaları yetersiz kalınca bölgeye psikolog çağrıldı. Psikoloğun uğraşları sonucu Yasin E. yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Yasin E., polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin neden intihar etmek istediniz? sorusuna, "Öleceğim" yanıtını verdi. Yasin E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
8°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016