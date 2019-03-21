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Sevgilisini taciz iddiasıyla arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı

BURSA'da kız arkadaşına sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu iddiasıyla arkadaşı Halim S.'yi (29), tabancayla bacağından vuran Selahattin Yıldız (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yıldız'ın ifadesinde, "Arkadaşım beni...

Sevgilisini taciz iddiasıyla arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı
BURSA'da kız arkadaşına sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu iddiasıyla arkadaşı Halim S.'yi (29), tabancayla bacağından vuran Selahattin Yıldız (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yıldız'ın ifadesinde, "Arkadaşım beni arkamdan vurdu, ben de onu vurdum" dediği öğrenildi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Yıldız, arkadaşı Halim S.'nin sosyal medya üzerinden kız arkadaşını rahatsız ettiğini öğrendi. Halim S.'yi telefonla arayan Yıldız, yanına gelmesini söyledi. Mahallede bir kahvede buluşan iki arkadaş burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ise Selahattin Yıldız, belinden çıkardığı tabanca ile Halim S.'yi bacağından vurup, kaçtı. Yıldız, olayın ardından bir süre kız arkadaşının evinde kaldıktan sonra karakola giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı Halim S. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Selahattin Y.'nin polise verdiği ifadesinde, "Arkadaşım beni arkamdan vurdu. Sosyal medya üzerinden kız arkadaşımı taciz etti, ben de onu vurdum" dediği öğrenildi.

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