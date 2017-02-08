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Sevgilisini 9 yerinden bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da 4 yıldır birlikte olduğu 40 yaşındaki Serçin K.'yı 9 yerinden bıçakla yaraladığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan 35 yaşındaki Muhammet H. adliyeye sevk edildi. Olay, dün İlkadım İlçesi...

Sevgilisini 9 yerinden bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da 4 yıldır birlikte olduğu 40 yaşındaki Serçin K.'yı 9 yerinden bıçakla yaraladığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan 35 yaşındaki Muhammet H. adliyeye sevk edildi.
Olay, dün İlkadım İlçesi Cumhuriyet Caddesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammet H. yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu ve bir sigorta şirketinde sekreter olarak çalışan Serçin K.'nın yanına gitti. Serçin K. ayrılmak istediğini söyleyince aralarında tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli üzerindeki bıçakla Serçin K.'yı bacak ve kalçasının 9 yerinden yaralayıp kaçtı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüpheliyi dün yakalayıp gözaltına aldı. Muhammet H., "Yaklaşık 4 yıldır birlikteyiz. Bana hamile olduğunu söyleyince bende 'Evlenelim ben size bakarım' dedim. Bu konuyu konuşmak için yanına gittiğimde aramızda tartışma çıktı. Bu olay meydana geldi" dedi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Muhammet H. bugün adliyeye sevk edildi.

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