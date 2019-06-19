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Sevgilinin kızlarına cinsel istismarın cezası 57 yıla çıktı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 4 yıl önce birlikte yaşadığı sevgilisinin 9 ve 7 yaşındaki 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 36 yıl hapis cezasına çarptırılan Mahmut P. (44), hakkında verilen karar, istinafta cezanın az...

Sevgilinin kızlarına cinsel istismarın cezası 57 yıla çıktı
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 4 yıl önce birlikte yaşadığı sevgilisinin 9 ve 7 yaşındaki 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 36 yıl hapis cezasına çarptırılan Mahmut P. (44), hakkında verilen karar, istinafta cezanın az olduğu gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yapılan yargılama sonucunda sanık, 57 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Doğançay Mahallesi’nde 2015 yılında meydana gelen olayda A.B., eşinden boşandıktan sonra kızları 9 yaşındaki Y.A. ve 7 yaşındaki G.A. ile birlikte, sevgilisi sanık Mahmut P. ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre farklı tarihlerde sevgilisi 2 kızını ayrı ayrı taciz etti ve Y.A.'ya 5 kez, G.A.'ya da bir kez cinsel istismarda bulundu. Küçük kızların durumu annelerine anlatmasının ardından Mahmut P., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen sanık, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, ‘hakkında çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu sanık Mahmut P.'ye, 2 kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 2 kez 18'er yıl olmak üzere toplam 36 yıl ceza verildi. Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, cezanın az olduğu gerekçesi ile davayı istinaf mahkemesine götürdü. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya mağdur kız çocukları Y.A. ile G.A., anneleri A.B., tutuklu sanık Mahmut P., tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Mağdur kızlar, yaşadıkları olayları anlatıp, sanık Mahmut P.'den şikayetçi olduklarını tekrar etti. Sanık ise suçlamaları kabul etmedi.
İLK CEZA BOZULDU, ARTIRIM YAPILARAK CEZA VERİLDİ
15. Ceza Dairesi mahkeme heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararı cezayı az olduğu gerekçesiyle bozdu. Mahkeme, sanık Mahmut P.'ye, Y.A.'ya cinsel istismarda bulunduğunun anlaşıldığını, suçun işleniş şekli, failin kastının yoğunluğu, failin güttüğü amacı göz önüne alarak cinsel istismar suçundan 18 yıl ceza verdi. Mahkeme heyeti, sanığın bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan mağdura karşı eylemi gerçekleştirdiği için cezayı yarı oranında artırarak 27 yıl hapis cezasına, aynı kasıt altında farklı zamanlarda birden çok kez yapıldığı gerekçesi ile de 37 yıl hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme heyeti, bir suçtan en fazla 30 yıl ceza verildiği yasa gereğince cezayı, 30 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti sanık Mahmut P.'nin, G.A.'ya yönelik cinsel istismar suçundan ise 18 yıl,  bakım ve gözetim altındaki bulunan mağdura karşı suç işlediği gerekçesi ile cezayı artırarak 27 hapis cezasına çıkarttı. Sanık Mahmut P, yargılama sonucu toplam 57 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.

 

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