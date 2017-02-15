Sevgili katilinden savunma: Öldürdüm ama tasarlayarak değil

BURSA’nın Gemlik İlçesi’nde, kendisiyle görüşmek istemeyen, aynı zamanda akrabası olan sevgilisi 39 yaşındaki Nurcan Efe’yi geçen temmuz ayında 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra, aynı bıçakla kendisini yaralayan 27 yaşındaki Dursun Efe'nin yargılanmasına devam edildi. Hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Efe, "Nurcan ile aramız bozulunca kendisine verdiğim cep telefonumu ve güneş gözlüğümünü istedim. Bana hakaret edince, sinirlerime hakim olamadım. Onu öldürdüm, ama tasarlayarak değil" dedi.

İnegöl'e bağlı Dipsizköy'de oturan ve akraba olan Nurcan Efe ile Dursun Efe çeşitli tarihlerde eşlerinden boşandı. Nurcan Efe, daha sonra bir süre birlikte olduğu Dursun Efe'den ayrıldı. Geçen 10 Temmuz gecesi ise Nurcan Efe, arkadaşı Şahsene Vardar’ı ziyaret için Gemlik'e gitti. İddiaya göre Nurcan Efe'yi takip eden Dursun Efe, Eski Pazar Caddesi'nde Şahsene Vardar ile yürüyen Nurcan Efe'yi 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından aynı bıçağı kendisine sapladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve iki hafta tedavi gören katil zanlısı taburcu edilince tutuklandı.

Hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açılan Dursun Efe'nin yargılanmasına devam edildi.

Sevgilisi olan Nurcan Efe ile son günlerde aralarının bozuk oluduğunu söyleyen Dursun Efe, yaptığı savunmada olay gecesi yaşananları şöyle anlattı:

"Nurcan için evimi ve arabamı sattım. Parayı birlikte harcadık. Sonra aramız bozuldu. Benimle konuşamak için telefon numarasını dahi değiştirmişti. Olay günü alkollüydüm. Gemlik'te yaşayan kız arkadaşı Sahsene'nin yanına gelen Nurcan ile yolda karşılaştım. Ondan kendisine daha önce verdiğim cep telefonumu ve güneş gözlüğümü istedim. Bana hakaret edince, sinirlerime hakim olamadım. Önce onu bıçakladım, sonra kendimi yaraladım. Çok pişmanım. Nurcan'ı öldürdüm, ama tasarlayarak değil. Ayrıca onu hiç bir zaman tehdit etmedim."

Öldürülen Nurcan Efe'nin iki çocuğundan bir oğlu ile sanık Dursun Efe'nin boşandığı eşi Cemile D.'nin tanık olarak dinlendiği duruşma, eksik evrakların beklenmesi için ertelendi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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