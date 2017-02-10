Sevgi Evi'nden izinli çıkan 17 yaşındaki Seda, 3 gündür kayıp

Ayhan AYDEMİR/19 MAYIS (Samsun), () - SAMSUN'un 19 Mayıs İlçesi'nde 3 gün önce kaldığı Sevgi Evi'nden izinli olarak çıkan 17 yaşındaki Seda Türkmen'den haber alınamıyor.

19 Mayıs İlçesi'ndeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evi'nde kalan Seda Türkmen, 3 gün önce izinli olarak çıktıktan sonra geri dönmedi. Yetkililerin ihbarı üzerine polis, Türkmen'i bulmak için çalışma başlattı. Kayıp kızın annesi Songül Türkmen, “Kızımızdan 3 gündür haber alınamıyor. İzinli olarak Sevgi Evi'nden ayrılmış, fakat daha haber alınamadı. Emniyet güçlerinden rica ediyorum, bir an önce kızımız bulunsun” dedi.

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