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'Sesin güzel değil' diyen arkadaşını hastanelik etti

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde Kemal T., birlikte alkol aldığı Kadir D.'yi, şarkı söyleme meselesi yüzünden tekme tokat dövüp hastanelik etti. Olay, Bafra İlçesi Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar...

'Sesin güzel değil' diyen arkadaşını hastanelik etti

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde Kemal T., birlikte alkol aldığı Kadir D.'yi, şarkı söyleme meselesi yüzünden tekme tokat dövüp hastanelik etti.
Olay, Bafra İlçesi Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Sokak üzerinde meydana geldi. Kadir K., birlikte alkol aldığı, şarkı söylemek isteyen arkadaşı Kemal T.'ye 'Sesin güzel değil, söyleme' deyince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kemal T., Kadir K.'yı tekme tokat dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisinden geçen Kadir K., ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Polis kaçan Kemal T.yi yakalamak için çalışma başlattı.  

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