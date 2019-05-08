Ses sanatçısı, 'Kadın mısın yoksa erkek mi?' diye soran çocuğu dövdü

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde annesiyle markete giden Muhammed Üveys Kılıç (5), "Kadın mısın, yoksa erkek mi?" diye sorduğu yerel ses sanatçısı Mesude Eser (39) tarafından dövüldü.

Olay, önceki gün Karakoçan ilçesindeki markette meydana geldi. Alışveriş yapan annesiyle birlikte markete giden Muhammed Üveys Kılıç, burada, aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasada bekleyen yerel sanatçı Mesude Eser'i gördü. Muhammed Üveys, pantolon giyen, kası saçlı Eser'e, iddiaya göre, "Kadın mısın, yoksa erkek mi?" diye sordu. Bu soruya öfkelenen Eser, küçük çocuğu dövmeye başladı. Koşarak gelen Muhammed Üveys'in annesi, olaya müdahale edip oğlunu Eser'in elinden kurtararak uzaklaştı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kılıç ailesi, olayın ardından Mesude Eser hakkında suç duyurusunda bulundu.



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