Son Dakika
Serviste unutulan çocuğun gittiği anaokulunun yöneticilerine idari soruşturma
BURSA'da, bindiği servis minibüsünde unutulan Selim K.'nin (4) gittiği Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu'nun yöneticileri hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldı. Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane...
GÜVENLİK 11.11.2019, 16:58
BURSA'da, bindiği servis minibüsünde unutulan Selim K.'nin (4) gittiği Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu'nun yöneticileri hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldı.
Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi'nde oturan ailesi, cuma günü, Selim K.'yi anaokuluna gitmesi için servis minibüsüne bindirdi. Selim K., iddiaya göre, koltukta uyuyakalınca anaokuluna gelindiğinde servisten inmedi. Küçük çocuğun uyuduğunu fark etmeyen şoför S.İ. ile servis görevlisi S.A., aracı Soğanlı Mahallesi'ndeki sokağa park etti. Şoför, havalanması için minibüsün kapılarını ise açık bırakıp, sokaktan ayrıldı. Bir süre sonra uyanan Selim K, araçtan inerek, sokakta dolaşmaya başladı. Çocuğu gören polisler, ekip aracına bindirerek, emniyete götürdü. Selim K.'nin sürekli ağlaması nedeniyle iletişime geçemeyen polisler, bölgedeki anaokullarını araştırdı. Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu'ndan öğrencilerden birinin sabah gelmediği belirtilince Selim K.'nin ailesine ulaşıldı. Ekipler, küçük çocuğu annesine teslim etti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine servis şoförü S.İ., servis görevlisi S.A. ve okulun kurucu üyesi A.A.'yı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Hakkında adli işlem başlatılan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ise Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu'nun yöneticileri hakkında, idari soruşturma başlatıldı.
Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi'nde oturan ailesi, cuma günü, Selim K.'yi anaokuluna gitmesi için servis minibüsüne bindirdi. Selim K., iddiaya göre, koltukta uyuyakalınca anaokuluna gelindiğinde servisten inmedi. Küçük çocuğun uyuduğunu fark etmeyen şoför S.İ. ile servis görevlisi S.A., aracı Soğanlı Mahallesi'ndeki sokağa park etti. Şoför, havalanması için minibüsün kapılarını ise açık bırakıp, sokaktan ayrıldı. Bir süre sonra uyanan Selim K, araçtan inerek, sokakta dolaşmaya başladı. Çocuğu gören polisler, ekip aracına bindirerek, emniyete götürdü. Selim K.'nin sürekli ağlaması nedeniyle iletişime geçemeyen polisler, bölgedeki anaokullarını araştırdı. Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu'ndan öğrencilerden birinin sabah gelmediği belirtilince Selim K.'nin ailesine ulaşıldı. Ekipler, küçük çocuğu annesine teslim etti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine servis şoförü S.İ., servis görevlisi S.A. ve okulun kurucu üyesi A.A.'yı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Hakkında adli işlem başlatılan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ise Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu'nun yöneticileri hakkında, idari soruşturma başlatıldı.
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6