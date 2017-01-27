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Servis otobüsüyle çarpışan otomobildeki genç kız öldü

Mehmet YİRUN- Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),()– TEKİRDAĞ’ın Saray İlçesi’nde servis otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 25 yaşındaki Tuğba Şentürk hayatını kaybetti, sürücü 38 yaşındaki...

Servis otobüsüyle çarpışan otomobildeki genç kız öldü

Mehmet YİRUN- Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),()– TEKİRDAĞ’ın Saray İlçesi’nde servis otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 25 yaşındaki Tuğba Şentürk hayatını kaybetti, sürücü 38 yaşındaki Onur Yalçın da yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Bağlar mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy’den Saray ilçesine giden 45 yaşındaki Halil Keskin idaresindeki 59 S 4150 plakalı işçi servis otobüsü, karşı yönden gelen Onur Yalçın’ın kullandığı 48 US 764 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Onur Yalçın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yanında bulunan Tuğba Şentürk olay yerinden hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü ve yolcuları kazayı yara almadan atlattı. Savcılık incelemenin ardından Tuğba Şentürk’ün cenazesi Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşçi servisinin sürücüsü Halil Keskin, gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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