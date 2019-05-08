Servis minibüsü şoförü, intihar etti

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da, servis minibüsü şoförü Muammer E. (57), aracın içinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Servis taşımacılığı şirketinde şoförlük yapan Muammer E., iş yerinin otoparkına geldi. Park halindeki 07 ERN 20 plakalı servis minibüsüne binen Muammer E., kapıları kilitledi. Şoför koltuğuna oturan Muammer E., yanında getirdiği tabancayla göğsünün sol kısmına ateş etti. Aracın yanına giden iş arkadaşları, Muammer E.'yi kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Muammer E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin servis aracında yaptığı incelemenin ardından Muammer E.'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
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