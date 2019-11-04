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Servis minibüsü ile taksi çarpıştı: 5 işçi yaralı
DİYARBAKIR'da taksi ile çarpışan servis minibüsündeki 5 işçi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun Kaya yönetimindeki plakasız servis minibüsü ile Remzi Güneş'in kullandığı 21 TT 0960 plakalı...
GÜVENLİK 04.11.2019, 11:06
DİYARBAKIR'da taksi ile çarpışan servis minibüsündeki 5 işçi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun Kaya yönetimindeki plakasız servis minibüsü ile Remzi Güneş'in kullandığı 21 TT 0960 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atarak, yan yattı. Kazada minibüste bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen 2 araç, otoparka çekildi.
Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun Kaya yönetimindeki plakasız servis minibüsü ile Remzi Güneş'in kullandığı 21 TT 0960 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atarak, yan yattı. Kazada minibüste bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen 2 araç, otoparka çekildi.
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