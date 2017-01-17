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Servis minibüsü devrildi: sürücü öldü, 14 öğrenci yaralandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında lise öğrencilerini taşıyan minibüs buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü 45 yaşındaki Muzaffer Bağdat hayatını kaybetti, 14 öğrenci...

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında lise öğrencilerini taşıyan minibüs buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü 45 yaşındaki Muzaffer Bağdat hayatını kaybetti, 14 öğrenci yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tavşanlı-Kütahya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı İlçesi'ndeki Fen, Öğretmen ve Sağlık Meslek liselerine öğrenci getiren Muzaffer Bağdat yönetimindeki 43 S 0441 plakalı minibüs buzlanan yolda kayarak şarampole uçtu. Takla atarak yan yatan minibüste şoför Muzaffer Bağdat olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı 14 öğrenci ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara da kaza yerine gelerek jandarma yetkililerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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