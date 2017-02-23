 Servis midibüsü alev alev yandı, işçiler ölümden döndü

Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, () - ANTALYA'da kırmızı ışıkta duran bir otelin 17 çalışanını taşıyan servis midibüsü, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle alev aldı. Park halindeki hafif ticari araca da sıçrayan yangında, iki araç alev alev yandı.

Muratpaşa İlçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki olay, saat 07.00'da meydana geldi. Namuk Karakaya'nın kullandığı ve içerisinde bir otelin 17 personelinin bulunduğu 07 C 1866 plakalı servis midibüsü, Yavuz Caddesi'nde kırmızı ışıkta durduğu sırada, motor bölümünden alev yükseldi. Durumu fark eden sürücü hemen kapıları açarak yolcularını tahliye etti. Aracındaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan Karakaya, itfaiyeden de yardım istedi.

Kısa sürede aracın tamamını saran alevler, cadde üzerinde park halindeki Mehmet Tökü'ye ait 07 BFH 40 plakalı hafif ticari araca da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen iki araç da tamamen yandı. Yaklaşık yarım saat süren yangında midibüs ve diğer araçtan geriye demir iskeletleri kaldı.

'ELEKTRİK AKSAMINDAKİ ARIZADAN' İDDİASI

Yangını komşusunun haber verdiğini belirten hafif ticari aracın sahibi Mehmet Tökü, "Yangın bir anda başlamış, müdahale etmişler ama söndürememişler. Servis aracı tutuşunca alevler aracıma da sıçramış" dedi.

Servis sürücüsü Namuk Karakaya ise "Kırmızı ışık yanınca durdum. Bir anda duman çıktı ve alev aldı. Personeli indirdim ama midibüs yandı. Elektrik aksamından çıktığını düşünüyoruz. Park halindeki bir otomobile de alevler sıçradı ve o da yandı" diye konuştu.

Servisteki bir otel çalışanı ise yangının bir anda başladığını ve kendilerini dışarı zor dışarı attıklarını söyledi.

Yanan araçlar polis ve itfaiye incelemesinden sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni uzmanların incelemesi sonunda belirlenecek.

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