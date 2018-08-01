Serpil, eşiyle buluşmaya giderken kazada öldü

EDİRNE'de bankadan kredi çekmek için eşiyle buluşmaya giderken TIR'ın çarptığı fabrika işçisi Serpil Öztürk (30), yaşamını yitirdi.Yıldırım Mahallesi'nde oturan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Serpil Öztürk, öğlen işyerinden izin alarak ayrıldı. Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde karşıya geçmek isteyen Öztürk'e Reyhan Kahraman yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR çarptı. Kazada, Serpil Öztürk olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR şoförü Reyhan Kahraman ise gözaltına alındı.Öztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nin morguna kondu. Serpil Öztürk'ün eşi Ömer Öztürk ile buluşup, birlikte borçlarını ödemek için bankadan kredi çekmeye gitmek üzere iş yerinden izin aldığı öğrenildi.

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