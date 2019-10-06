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Serinlemek için Zap Suyu'na giren 2 kuzen boğuldu
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde serinlemek için girdikleri Zap Zuyu'nda boğulma tehlikesi geçiren Yusuf Erdal (17) ile kuzeni Hacı Erdal (16), kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Narlı köyünde...
GÜVENLİK 06.10.2019, 14:57
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde serinlemek için girdikleri Zap Zuyu'nda boğulma tehlikesi geçiren Yusuf Erdal (17) ile kuzeni Hacı Erdal (16), kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Narlı köyünde meydana geldi. Serinlemek için Zap Suyu'na giren kuzenler Yusuf ve Hacı Erdal, akıntıya kapıldı, bir süre sonra da gözden kayboldu. Çevre sakinleri, durumu fark edip jandarmaya haber verdi. Jandarma da rafting ekibinden yardım istedi.
Botlarla Zap Suyu'na açılan ekipler, bir süre sonra kuzenleri bularak sudan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kuzen Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yusuf ve Hacı Erdal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayı duyup hastaneye akın eden kuzenlerin yakınları, acı haberle sinir krizleri geçirdi. Kuzenlerin cenazelerinin, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.
Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Narlı köyünde meydana geldi. Serinlemek için Zap Suyu'na giren kuzenler Yusuf ve Hacı Erdal, akıntıya kapıldı, bir süre sonra da gözden kayboldu. Çevre sakinleri, durumu fark edip jandarmaya haber verdi. Jandarma da rafting ekibinden yardım istedi.
Botlarla Zap Suyu'na açılan ekipler, bir süre sonra kuzenleri bularak sudan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kuzen Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yusuf ve Hacı Erdal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayı duyup hastaneye akın eden kuzenlerin yakınları, acı haberle sinir krizleri geçirdi. Kuzenlerin cenazelerinin, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.
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