Serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli, öldü

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli Hüseyin Halaf (27) boğuldu.

Suriye uyruklu Hüseyin Halaf, serinlemek için Yolbilir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Başlatılan arama çalışmaları sırasında, Halaf'ın cansız bedeni kaybolduğu yerin yaklaşık 8 kilometre uzağında bulundu. Hüseyin Halaf'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

