Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde serinlemek için girdiği gölette akıntıya kapılan Fatih Salan (15) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Elmalı Köyü'nde meydana geldi. Serinlemek için Yeşildirek mezrası yakınlarında bulunan gölete giren Fatih Salan, bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldu. Salan'ın suda kaybolduğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla sudan çıkarılan Salan, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Salan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Salan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

