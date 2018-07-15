Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), ()- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, komşusuyla balık tutmak için gittiği gölete serinlemek için giren Hüseyin Yeroğlu (35), boğuldu. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi yakınlarındaki...

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), ()- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, komşusuyla balık tutmak için gittiği gölete serinlemek için giren Hüseyin Yeroğlu (35), boğuldu.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi yakınlarındaki sulama amaçlı kullanılan Hıdırbeyli Göleti'nde meydana geldi. Komşu olan Hüseyin Yeroğlu, Ahmet Sarıhan ve oğlu Ferit Sarıhan (14), balık tutmak için gölete gitti. Bir süre sonra Hüseyin Yeroğlu ve Ferit Sarıhan, serinlemek için gölete girdi. Kıyıdan uzaklaşan Yeroğlu, suda çırpınmaya başladı. Yüzme bilmediği belirtilen Hüseyin Yeroğlu, bir süre sonra da gözden kayboldu. Ahmet Sarıhan ile oğlu Ferit Sarıhan'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmadan sonuç alınamayınca Muğla'nın Marmaris ilçesinde dalgıç polis ekibi çağırıldı. Akşam saatlerinde bölgeye ulaşan dalgıç polisler, yaptığı çalışmayla Hüseyin Yeroğlu'nun cesedini bularak sudan çıkardı. 
Olayı anlatan komşusu Ahmet Sarıhan, "Onları kıyıdan fazla uzaklaşmamaları için uyardım. Bir anda oğlum Hüseyin'in suya battığını söyleyerek 'baba yetiş' diye bağırdı. Ben de yüzme bilmiyorum. Yanlarına gelene kadar çoktan suda kaybolmuştu. Büyük şok yaşadım" dedi.
Sarıhan'ın oğlu Ferit Sarıhan ise, "Göletin kenarındaydık. Ona çok fazla ileriye gitmemesini söyledim. Ama bir anda bana bağırarak gölette elleriyle yardım isteyerek battı. Ben de babama haber verdim ama çok geçti" dedi.
Oğullarının acı haberini alan anne Mükerrem Yeroğlu (55) ve baba Ethem Yeroğlu (58) feryat edip gözyaşı döktü.
Yeroğlu'nun cenazesi Germencik Devlet Hastanesi'ne, oradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325