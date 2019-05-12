Serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Muhammet Rando (13) boğuldu.

Olay, aşam saatlerinde Fırat Nehri'nin geçtiği Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye’deki iç savaştan kaçarak ailesi ile Nizip’te yaşayan Muhammet Rando, serinlemek amacıyla nehre girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Rando için jandarmalar arama yaptı. Jandarma sualtı ekipleri, girdikleri suda yaptıkları aramada Rando’nun cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan çocuğun cesedi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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