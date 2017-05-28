Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, serinlemek için bir arkadaşı ile Dicle Nehri'ne giren 14 yaşındaki Azat Baran, boğularak öldü.

Hava sıcaklığının artmasıyla beraber serinlemek isteyen 15 yaşındaki Mehmet Şahin ve 14 yaşındaki Azat Baran bugün öğlen saatlerinde Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre nehrin kenarında yüzen Şahin ve Baran daha sonra kendilerini suyun akışına kaptırdı. Mehmet Şahin bir süre sonra nehrin kenarına çıktı. Arkadaşının sudan çıkmadığını gören Şahin, önce polise daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerine durumu bildirdi. Nehirde, aramaları yoğunlaştıran ekipler, Azat Baran'ın cansız bedenine ulaştı. Baran'ın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.