Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar vurdu: 3 PKK’lı öldü
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar...
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Ersin Ekim, serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Olay, bugün öğle saatlerinde, Kandıra Kovanağzı Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ersin Ekim, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının...

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Ersin Ekim, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Olay, bugün öğle saatlerinde, Kandıra Kovanağzı Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ersin Ekim, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının yardım istediği cankurtaranlar tarafından bulunup, sudan çıkarılan Ersin Ekim, yapılan ilk müdahalenin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ekim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328