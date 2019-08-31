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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, serinlemek için denize giren Mehmet Sağlam (50), akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, saat 10.30 sıralarında, Kandıra Cebeci Plajı'ndaki Pembe Kayalar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Sağlam ve arkadaşı...
GÜVENLİK 31.08.2019, 13:19
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, serinlemek için denize giren Mehmet Sağlam (50), akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Kandıra Cebeci Plajı'ndaki Pembe Kayalar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Sağlam ve arkadaşı Ahmet Yılmaz, Sakarya'nın Akyazı ilçesinden Cebeci plajına denize girmek için geldi. Bir süre denizde yüzen ikili daha sonra çırpınmaya başladı. İkilinin gözden kaybolması üzerine plajdakiler, durumu Koceli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen KOSKEM, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, arkadaşaldı bulmak için arama çalışması başlattı.
Kısa süre içinde Mehmet Sağlam ve Ahmet Yılmaz'a ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan iki kişiden Mehmet Sağlam'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Baygın olan Ahmet Yılmaz ise Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlam'ın cesedi de hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Kandıra Cebeci Plajı'ndaki Pembe Kayalar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Sağlam ve arkadaşı Ahmet Yılmaz, Sakarya'nın Akyazı ilçesinden Cebeci plajına denize girmek için geldi. Bir süre denizde yüzen ikili daha sonra çırpınmaya başladı. İkilinin gözden kaybolması üzerine plajdakiler, durumu Koceli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen KOSKEM, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, arkadaşaldı bulmak için arama çalışması başlattı.
Kısa süre içinde Mehmet Sağlam ve Ahmet Yılmaz'a ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan iki kişiden Mehmet Sağlam'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Baygın olan Ahmet Yılmaz ise Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlam'ın cesedi de hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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