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Serinlemek için denize giren genç boğuldu

KOCAELİ'NİN Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren Ramazan Süyür (18) boğularak hayatını kaybetti. Olay, Bağırganlı ve Seyrek plajları arasında kalan bölgedeki Küçük Koy mevkiinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla arkadaşları...

Serinlemek için denize giren genç boğuldu
KOCAELİ'NİN Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren Ramazan Süyür (18) boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Bağırganlı ve Seyrek plajları arasında kalan bölgedeki Küçük Koy mevkiinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla arkadaşları ile birlikte denize giren Ramazan Süyür, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. Ramazan Süyür'ü göremeyen arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiyeye bağlı Kocaeli Su Kazalarını Önleme Merkezi(KOSKEM), Jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen KOSKEM ekipleri, yüzey taraması yapmalarının ardından dalgıçlar ile su altında arama çalışmasına başladı. Dalgıçların yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta ve 2.5 metre derinlikte Ramazan Süyür'ün cansız bedenine ulaşıldı. Süyür'ün cesedi kıyıya çıkartıldıktan sonra Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
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