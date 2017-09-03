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Serinlemek için denize giren baba kayboldu, oğlu boğuldu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), ()  - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde serinlemek için denize giren 55 yaşındaki İsmail Hakkı Yürük kayboldu, 12 yaşındaki oğlu Emirhan Yürük ise boğularak öldü. Olay, akşam saatlerinde Kulak Mahallesi'nde...

Serinlemek için denize giren baba kayboldu, oğlu boğuldu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), ()  - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde serinlemek için denize giren 55 yaşındaki İsmail Hakkı Yürük kayboldu, 12 yaşındaki oğlu Emirhan Yürük ise boğularak öldü.
Olay, akşam saatlerinde Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram tatilini fırsat bilip sahilde denize giren İsmail Hakkı Yürük ile oğlu Emirhan'ın kıyıya çıkmadığını fark eden tatilciler, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Baba-oğlun denize girdi bölgede bot ile arama yapan ekipler, kıyıya yakın bir yerde Emirhan Yürük'ü baygın şekilde buldu. Olay yerine çağırılan ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yürük, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. 
Henüz bir sonuç alınamayan İsmail Hakkı Yürük'ü arama çalışmaları ise devam ediyor.
 


 

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