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Serik'teki çifte cinayetin şüphelisi baba ve oğlu adliyede

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde tartıştığı Hasan Borucu (26) ve İsmet Korkmaz'ı (49) tabancayla öldürdüğü iddia edilen S.A. (56) ve olay sırasında yanında olduğu belirtilen oğlu A.A., adliyeye sevk...

Serik'teki çifte cinayetin şüphelisi baba ve oğlu adliyede

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde tartıştığı Hasan Borucu (26) ve İsmet Korkmaz'ı (49) tabancayla öldürdüğü iddia edilen S.A. (56) ve olay sırasında yanında olduğu belirtilen oğlu A.A., adliyeye sevk edildi.
Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkiinde oturan ve aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen komşular S.A. ile Hasan Borucu arasında dün akşam bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iddiaya göre S.A. yanındaki ruhsatsız tabancayla Hasan Borucu ile yanındaki kardeşi Hakan Borucu (24), İsmet Korkmaz ve Ahmet Memiş'e (24) ateş etti. Olayda Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz yaşamını yitirirken, Ahmet Memiş ve Hakan Borucu ise yaralandı.
Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan S.A.'yı ve olay sırasında yanında olduğu belirtilen oğlu A.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde iki şüpheli susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından S.A. ve A.A. yoğun güvenlik önlemi eşliğinde adliyeye sevk edildi.
SAVCILIKTA OLAYI ANLATTI
Savcılıkta ifade veren S.A., yabancı işçi çalıştırmasını istemeyen ve kendisine "Bu işçileri burada istemiyoruz" dediklerini öne sürdüğü Hasan Borucu, Hakan Borucu ve Ahmet Memiş ile daha önce tartıştıklarını söyledi. S.A., olay günü Borucu kardeşler ve Ahmet Memiş'in evine geldiğini ve aralarında aynı sebepten tartışma çıktığını aktardı. Tartışma sonrası tarafları korkutmak amacıyla tabancayla birkaç el ayaklarına ateş ettiğini anlatan S.A., oğlu A.A.'yı darp eden Borucu kardeşler ve Ahmet Memiş'e kendisini de dövecekleri korkusuyla ateş ettiğini kaydetti. İsmet Korkmaz'ın ise kavgayı ayırmak için araya girdiği öne sürüldü. Savcılıktaki ifadelerinin ardından S.A. ve A.A., tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Diğer yandan olayda yaşamını yitiren Hasan Borucu'nun vücudunda 6, İsmet Korkmaz'ın da 1 kurşun izi olduğu kaydedildi.

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