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Serik'te FETÖ'den 21 tutuklama

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta Serik ilçesinde gözaltına alınan 22 şüpheliden 21'i tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Serik'te FETÖ'den 21 tutuklama

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta Serik ilçesinde gözaltına alınan 22 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından geçen hafta Serik merkezli FETÖ operasyonunda Serik, Antalya ve Isparta'da toplam 23 kişi gözaltına alındı. 1 kişi sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 21'i, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen çoğunluğu esnaf 21 şüpheli, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan cezaevine gönderildi.

 

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