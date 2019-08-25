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Serik'te 10 hektar orman alanı zarar gördü
ANTALYA'nın Serik ilçesinde sarp alanda orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan zarar gördü. Bugün saat 15.00 sıralarında Deniztepesi Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen sebeple orman...
GÜVENLİK 24.08.2019, 17:31
ANTALYA'nın Serik ilçesinde sarp alanda orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan zarar gördü.
Bugün saat 15.00 sıralarında Deniztepesi Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen sebeple orman yangını çıktı. Alevleri fark edenler jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Sarp bir alanda etkili olan ve rüzgar nedeniyle yayılan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 2 dozerle müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün saat 15.00 sıralarında Deniztepesi Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen sebeple orman yangını çıktı. Alevleri fark edenler jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Sarp bir alanda etkili olan ve rüzgar nedeniyle yayılan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 2 dozerle müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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