Serbest bırakılan kundakçı için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

SERBEST bırakılan kundakçı Mehmet Ali Aligül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şüpheli Mehmet Ali Aligül tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemeden serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un talimatı doğrultusunda savcılık serbest bırakılma kararına itriaz etti. Savcılığın itirazı üzerine Mehmet Ali Aligül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Tekrar emniyete götürülen Mehmet Ali Aligül'ün yarın sabah mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.