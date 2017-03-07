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Serbest bırakılan Konsolosluk tercümanı yeniden gözaltına alındı

MARDİN'in Kızıltepe İlçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Şubat'ta gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ABD Adana Konsolosluk...

Serbest bırakılan Konsolosluk tercümanı yeniden gözaltına alındı
MARDİN'in Kızıltepe İlçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Şubat'ta gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ABD Adana Konsolosluk Tercümanı Hamza Uluçay, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Şubat'ta ABD Adana Konsolosluğunda gözaltına alınan ve Mardin'e getirilen Konsolosluğun 36 yıllık tercümanı Hamza Uluçay, dün akşam savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedildi.
Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından Uluçay, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Uluçay'ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet savcının itiraz etmesi üzerine Uluçay yeniden gözaltına alındı. Uluçay'ın yeniden mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
 

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