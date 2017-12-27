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'Seni tanırlar' diyerek arkadaşının eşine satırla saldırmış

BOLU'da, Aynur Kaya'ya (40) satırla saldırarak yaralayan İsmail Peker (32) ifadesinde, taksicilik yapan arkadaşı Erhan Kaya'nın (48) boşanmak isteyen eşine saldırmayı planladığını ileri sürerek, "Kendisi eşine saldırmayı düşündüğünü...

'Seni tanırlar' diyerek arkadaşının eşine satırla saldırmış
BOLU'da, Aynur Kaya'ya (40) satırla saldırarak yaralayan İsmail Peker (32) ifadesinde, taksicilik yapan arkadaşı Erhan Kaya'nın (48) boşanmak isteyen eşine saldırmayı planladığını ileri sürerek, "Kendisi eşine saldırmayı düşündüğünü söyledi. Ben de ona, 'Seni oralarda tanırlar, sen değil ben saldırayım' dedim. Erhan da bu sırada beni arabada bekliyordu" dedi.
Geçen perşembe alışveriş yaparak evine dönen Aynur Kaya, apartmanın önündeyken, arkasından yaklaşan bir kişinin satırlı saldırısına uğradı. Saldırıda Kaya sol elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aynur Kaya, sol elindeki 4 kesiğin tedavi edilmesinin ardından taburcu oldu. Bolu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma kapsamında, apartmanın girişinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kaya'ya saldıran kişinin İsmail Peker olduğu tespit edildi. Soruşturmayı genişleten polis, Peker'in kaçtığı otomobili takibe aldı, şüphelinin Ankara'nın Çankaya ilçesinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan İsmail Peker, saldırdığı kadının eşi Erhan Kaya'nın da yanında olduğunu söyleyince, Erhan Kaya da gözaltına alınarak Bolu'ya getirildi. Olayda kullanılan satır ise Ankara güzergâhındaki bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde bulundu.
SALDIRIYI KENDİSİ TEKLİF ETMİŞ
Şüphelilerden İsmail Peker emniyetteki ifadesinde, "Ankara'da taksi durağında birlikte çalıştığım arkadaşım Erhan, sürekli ayrı yaşadığı eşiyle ilgili problemlerinden bahsediyordu. Kendisi eşine saldırmayı düşündüğünü söyledi. Eşi, Bolu'da oturuyormuş. Bolu'ya gideceğini söyledi. Ben de ona, 'Seni oralarda tanırlar, sen değil ben saldırayım' dedim. Bir arkadaşımızdan bulduğumuz otomobille Bolu'ya gittik. Kadını takip ettik. Tam eve girecekken satırla saldırdım. Öldürme amacıyla saldırmadım. Sadece gözdağı vermekti amacım. Erhan da bu sırada beni arabada bekliyordu. Olay sonrası tekrar Ankara'ya döndük" dedi.
Diğer şüpheli Erhan Kaya ise 1 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşine saldırması için İsmail Peker'i kendisinin azmettirdiğini itiraf ederek, suçlamaları kabul etti. Erhan Kaya ve İsmail Peker nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O ANLARI ANLATTI
Saldırıya uğrayan Aynur Kaya, savcılığa verdiği ifadesinde, 22 yıllık eşinden şiddet ve hakaret yüzünden ayrılmak istediğini ve Bolu'daki yakınlarının yanına yerleştiğini anlatarak, aralık ayında boşanma davası açtığını söyledi. Daha önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığını ifade eden Kaya, "Ben bunu hak etmemiştim. 2 çocuğum var, yazık etti bana. Olay günü, market alışverişinden sonra binaya girişimde arkamı döndüğümde tanımadığım birinin bana satırla saldırdığını gördüm. 'Ben ne yaptım sana? Sen kimsin?' diyerek çığlık attım. Ondan sonra arkasından koştum. Komşular yardıma geldi. Kim olduğunu anlamadım. Olayı Erhan'ın yaptırdığını sonradan öğrendim. O an aklıma hiçbir şey gelmedi. Sadece kendimi savunmayı düşündüm" diye konuştu.
Eşinden ayrılma kararı aldıktan sonra 2 çocuğuyla birlikte Bolu’ya yerleştiğini anlatan Aynur Kaya, "Ben böyle bir olay bekliyordum. Çünkü çok sessizdi bir süredir. Zaten şiddet eğilimleri vardı ama kendisi yapar diye düşünüyordum. Başka birini bana saldırtacağını hiç tahmin etmemiştim. İnsansa yüzüme çıkar konuşurdu" dedi.

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