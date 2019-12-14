Sendika binasına tombala baskını: 101 kişiye işlem yapıldı

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir sendika binasına jandarmanın düzenlediği tombala baskınında, Kabahatler Kanunu'na göre kumar oynamak ve kapalı alanda sigara içmek suçlarından 101 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Caddesi üzerindeki Elektrik İşçileri Sendikası binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine hareke geçti. Dün saat 16.00 sıralarında, binaya operasyon düzenleyen ekipler, Kabahatler Kanunu'na göre 101 kişi hakkında 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yaptı. Sorumlu başkan Özkan Şahin ise gözaltına alındı. Şahin, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sendika kasasında bulunan 580 lira para ile tombala malzemelerine el konuldu.