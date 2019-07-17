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Semt Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu üyesi ölü bulundu

ANTALYA Semt Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Yaşar K., evinde iple asılı halde ölü bulundu. Yaşar K.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi...

Semt Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu üyesi ölü bulundu
ANTALYA Semt Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Yaşar K., evinde iple asılı halde ölü bulundu. Yaşar K.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4376 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Antalya Semt Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu üyesi olan evli ve 4 çocuk babası Yaşar K.'den haber alamayan yakınları, eve geldi. Yaşar K., iple asılı halde bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri evde ve çevrede inceleme yaptı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yaşar K.'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşar K.'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

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